Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив2 : 1Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев1 : 5Торпедо
Гандбол  Россия39 : 29Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Захаркин: В матче с «Торпедо» мы получили по шапке

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- «Торпедовцев» с заслуженной победой. Они действительно работали на победу. Самое сильное оказалось у них даже не то, что они сумели реализовать свои броски, а то, что очень здорово построили оборону в средней зоне. Была такая плотная активная агрессивная оборона – мы не смогли ее взломать. Парни пытались, залезали, нас оттесняли в углы, на пятачок мы так и не смогли выбраться по-настоящему. Теми небольшими отскоками, которые были от Миши Бирюкова, мы не воспользовались.
Главная причина нашей сегодняшней неудачной игры заключается в том, что мы не были ментально готовы к тому, что соперник так здорово играет. А мы предупреждали команду, что «Торпедо» выиграло последние четыре матча на выезде. Ребята раскрепощены, здорово у них все получается, потому что когда всё хорошо идёт, у команды появляется хорошее взаимодействие, атмосфера внутри команды, все хотят играть, когда так всё здорово.

Ну а у нас, к сожалению, когда мы сравняли счет, показалось, игроки уверились, что они смогут преодолеть эту оборону и не нужно так много работать. А потом получили гол в меньшинстве при очевидной недоработке защитника. Я думаю, мы вовремя получили как следует по шапке, потому что по-другому не скажешь. «Торпедо» переиграло нас тактически сегодня. Здесь анализировать особенно нечего. Мы не сумели преодолеть оборону соперника, не вылезли на ударные позиции. У нас по статистике бросков много, но это всё не опасные броски, это броски отчаяния. «Торпедо» заслуженно победило, а мы должны извлекать уроки.

- Каково сейчас психологическое состояние «Салавата» и что с ним делать?
- Нам предстоит сейчас выезд, нужно набраться свежих эмоций, поехать в поездку, собраться мужичками и побиться за победу. Мы сегодня были какими-то плюшевыми. Так нельзя проигрывать. Не надо искать причину в удачной или неудачной игре вратаря, просто команда тоже должна сражаться за своего вратаря. Сейчас 3 дня до следующего матча. Хорошее время подготовиться, и поездка с двумя серьёзными играми в Астане и Казани, я думаю, поможет. Берём пример с «Торпедо».

- Какая проблема за месяц до плей-офф вас беспокоит больше всего?
- Я бы не хотел вслух об этом говорить и открывать свои слабости, потому что времени действительно остаётся очень мало. Мы знаем проблемы, над которыми нам стоит поработать основательно. Я думаю, что у нас достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. 

Напомним, у хозяев отличился Линус Умарк, а у гостей — Иван Вишневский, Картер Эштон (дважды), Денис Баранцев, Кирилл Ураков и Данил Веряев. Уфимцы занимают пятое место в Восточной конференции, нижегородцы идут пятыми на Западе.

Матч

Салават Юлаев - Торпедо - 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы:

Вишневский (Егоршев, Норман), 8:12 (0:1). Умарк (Логинов, Капризов), 12:08 (1:1). Эштон (МакМиллан, Вишневский), 17:23 (1:2). Эштон (Жердев, Вишневский), 20:55 (1:3). Баранцев (Осипов, Батлер), 33:56 (1:4). Ураков (Кулёмин, Мозер), 46:01 (1:5).

Место и дата

12 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Салават Юлаев»«Салават Юлаев» дома уступил «Торпедо» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ. «Салават Юлаев» - «Торпедо», «Локомотив» - «Ак Барс» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Куньлунь» дома обыграл «Йокерит»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Йокеритом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Куньлуня».Новокузнецкий «Металлург» потерял шансы на выход в плей-офф«Металлург» (Новокузнецк) досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. По набранным очкам команда на последнем месте в лиге.«Адмирал» дома уступил рижскому «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Динамо».«Амур» с минимальным счетом обыграл минское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Амура».Кирилл Капризов: Каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но я еще ничего не добилсяФорвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ. Напомним, на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.Игорь Ларионов: Думаю, Самсонову по силам побороться за место во взрослой сборнойДвукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Ильи Самсонова.Валерий Брагин: В НХЛ нужно ехать готовым хоккеистом, пусть Капризов пока поиграет в КХЛГлавный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, что лидеру нашей сборной Кириллу Капризову не стоит торопиться с отъездом в НХЛ.А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ!А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ!Нелепая ситуация в которой оказался шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк из-за своего декабрьского интервью дошла до абсурда.«Барыс» в гостях одолел «Медвешчак»Астанинский «Барыс» на выезде переиграл загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Автомобилист» в овертайме проиграл «Словану»Братиславский «Слован» дома переиграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.КХЛ. СКА обыграл «Авангард», «Металлург» (Мг) уступил «Сочи» и другие матчиВсе матчи игрового дня в КХЛ на сайте «Советского спорта».«В перерыве нас поставили на место». СКА – о трудной победе над «Авангардом»«В перерыве нас поставили на место». СКА – о трудной победе над «Авангардом»Виктор Тихонов – о волшебном голе, Павел Дацюк – о признании в НХЛ. «Советский спорт» передает слова героев победы над «Авангардом»Евгений Медведев: Не получилось сыграть против СКА так, как мы хотелиКапитан «Авангарда» Евгений Медведев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).Владимир Соботка: СКА заслужил победу над «Авангардом»Форвард «Авангарда» Владимир Соботка поделился мнением о поражении от СКА (3:5).Виктор Тихонов: Мой гол - это магия ПлотниковаФорвард СКА Виктор Тихонов поделился впечатлением от победы над «Авангардом» (5:3).Федор Канарейкин: Второй период матча против СКА оставил много позитиваГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о поражении от СКА (3:5).Здоровое бешенство! Как СКА доказал, что вышел из кризисаЗдоровое бешенство! Как СКА доказал, что вышел из кризисаМужики поговорили, все решили – и выдали третью победу подряд. Один из лидеров Востока не помешал.Павел Дацюк: Зал Славы НХЛ? Мне до него еще далеко, но внимание из НХЛ приятноКапитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).
Главные новости
Гандбол
Россия обыграла Японию в стартовом матче мужского чемпионата мира по гандболу
Баскетбол
УНИКС обыграл «Бамберг» в Евролиге
Ралли
Чемпион «Дакара» сбил мотогонщика на 10-м этапе ралли-рейда
Конькобежный спорт
Финал КМ по конькобежному спорту, перенесенный из Челябинска, пройдет в норвежском Ставангере
Футбол
Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Без комментариев
Футбол
Шнайдерлин перешел из «МЮ» в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Самедова
Футбол
«Анжи»: В ближайшие дни Жиров присоединится к нам
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Криштиану Роналду заговорил на русском
Футбол
«Локомотив» просматривает французского нападающего из чемпионата Литвы
все новости
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Игорь Захаркин
Игорь Захаркинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости