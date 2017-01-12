Игорь Захаркин: В матче с «Торпедо» мы получили по шапке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- «Торпедовцев» с заслуженной победой. Они действительно работали на победу. Самое сильное оказалось у них даже не то, что они сумели реализовать свои броски, а то, что очень здорово построили оборону в средней зоне. Была такая плотная активная агрессивная оборона – мы не смогли ее взломать. Парни пытались, залезали, нас оттесняли в углы, на пятачок мы так и не смогли выбраться по-настоящему. Теми небольшими отскоками, которые были от Миши Бирюкова, мы не воспользовались.

Главная причина нашей сегодняшней неудачной игры заключается в том, что мы не были ментально готовы к тому, что соперник так здорово играет. А мы предупреждали команду, что «Торпедо» выиграло последние четыре матча на выезде. Ребята раскрепощены, здорово у них все получается, потому что когда всё хорошо идёт, у команды появляется хорошее взаимодействие, атмосфера внутри команды, все хотят играть, когда так всё здорово.

Ну а у нас, к сожалению, когда мы сравняли счет, показалось, игроки уверились, что они смогут преодолеть эту оборону и не нужно так много работать. А потом получили гол в меньшинстве при очевидной недоработке защитника. Я думаю, мы вовремя получили как следует по шапке, потому что по-другому не скажешь. «Торпедо» переиграло нас тактически сегодня. Здесь анализировать особенно нечего. Мы не сумели преодолеть оборону соперника, не вылезли на ударные позиции. У нас по статистике бросков много, но это всё не опасные броски, это броски отчаяния. «Торпедо» заслуженно победило, а мы должны извлекать уроки.

- Каково сейчас психологическое состояние «Салавата» и что с ним делать?

- Нам предстоит сейчас выезд, нужно набраться свежих эмоций, поехать в поездку, собраться мужичками и побиться за победу. Мы сегодня были какими-то плюшевыми. Так нельзя проигрывать. Не надо искать причину в удачной или неудачной игре вратаря, просто команда тоже должна сражаться за своего вратаря. Сейчас 3 дня до следующего матча. Хорошее время подготовиться, и поездка с двумя серьёзными играми в Астане и Казани, я думаю, поможет. Берём пример с «Торпедо».



- Какая проблема за месяц до плей-офф вас беспокоит больше всего?

- Я бы не хотел вслух об этом говорить и открывать свои слабости, потому что времени действительно остаётся очень мало. Мы знаем проблемы, над которыми нам стоит поработать основательно. Я думаю, что у нас достаточно времени, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, у хозяев отличился Линус Умарк, а у гостей — Иван Вишневский, Картер Эштон (дважды), Денис Баранцев, Кирилл Ураков и Данил Веряев. Уфимцы занимают пятое место в Восточной конференции, нижегородцы идут пятыми на Западе.