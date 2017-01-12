Михаил Галактионов: Постоянно говорю ребятам, что надо играть так, как мы хотим

Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 против Беларуси (3:0).

– Добились уверенной победы. Начало игры и последние полчаса провели так, как и хотели, это то, что необходимо. В остальном перестроились на то, что не нужно: очень медленно двигали мяч, играли без остроты, не создавали моменты, и соперник оборонялся большим количеством.– Представитель тренерского штаба был на игре, есть определенное мнение по команде. Разберем игру и дадим ребятам определенные нюансы, как действовать против болгар. Но я постоянно говорю, что мы отталкиваемся от себя и надо играть так, как хотим, - передает слова Галактионова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

В матче третьего тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 юношеская сборная России победила Беларусь со счетом 3:0. За нашу команду отличились Дмитрий Вебер, Станислав Лацевич (с пенальти) и Никита Мацхарашвили.

Напомним, Россия заняла первое место с девятью очками, со второй строчки в плей-офф вышла команда Латвии, имея в активе четыре очка, на третьей и четвертой позиции расположились сборные Индии и Беларуси с тремя и одним очком соответственно.

В четвертьфинальной встрече, которая пройдет 15 января и начнется в 19:00, подопечные Михаила Галактионова сыграют с Болгарией.

Мемориал Гранаткина. Результаты пятого игрового дня

