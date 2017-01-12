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Спартак Гогниев: «Сказали, что в ближайшее время все долги в «Кубани» покроют

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев рассказал о ситуации с задолженностями в клубе.

На днях СМИ сообщили, что долги «Кубани» перед футболистами и сотрудниками составляют около четырех месяцев.

«Сказали, что в ближайшее время все долги покроют. Мы едем на сборы 15-го числа. Сказали, что все нормализуется. По срокам руководителей можно понять - дабы не подводить себя и не говорить каких-то цифр, сроков не было обозначено. Заверили, что в ближайшее время все будет погашено, подготовка ко второй части сезона будет идти, как и у всех команд», - цитирует Гогниева «Р-Спорт».

После 24 туров «Кубань» занимает в первенстве ФНЛ 13-е место.

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