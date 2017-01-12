Петерис Скудра: Хорошо, что забили столько голов
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Ребятам огромное спасибо, мы готовились. В первую очередь, игровая дисциплина у нас была на отличном уровне. Мы знали, насколько хорошо Уфа играет в большинстве. Получили хороший урок дома по этому поводу. Сегодня игровая дисциплина была хорошей и в меньшинстве мы справились неплохо. А 5 на 5 понравилась игра с шайбой, качество последнего паса, последнего броска было у нас на очень хорошем уровне. Нам этого не хватало в прошлом, но сегодня ребята выжали и хладнокровно действовали в концовке, хотя обычно у нас там много сумбура. И хорошо, что забили столько голов», - сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, у хозяев отличился Линус Умарк, а у гостей — Иван Вишневский, Картер Эштон (дважды), Денис Баранцев, Кирилл Ураков и Данил Веряев. Уфимцы занимают пятое место в Восточной конференции, нижегородцы идут пятыми на Западе.
Матч
Салават Юлаев - Торпедо - 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы:
Вишневский (Егоршев, Норман), 8:12 (0:1). Умарк (Логинов, Капризов), 12:08 (1:1). Эштон (МакМиллан, Вишневский), 17:23 (1:2). Эштон (Жердев, Вишневский), 20:55 (1:3). Баранцев (Осипов, Батлер), 33:56 (1:4). Ураков (Кулёмин, Мозер), 46:01 (1:5).
Место и дата
12 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция