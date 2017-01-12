Россия обыграла Японию в стартовом матче мужского чемпионата мира по гандболу
Матч группового турнира чемпионата
мира по гандболу среди мужчин между сборными России и Японии завершился победой
россиян. Итоговый счет матча - 39:29 в пользу сборной России.
Турнир проходит во Франции, Россия
и Япония проводили свой матч в Нанте.
Для соперников это был матч первого тура в группе А.
Напомним,
что кроме сборных России и Японии в группе А выступают французы, норвежцы,
поляки и бразильцы. 14 января
подопечные Дмитрия Торгованова сыграют с норвежцами, 16 января – с поляками, 17
января – с французами, а 19 января – с бразильцами. Для продолжения борьбы за
медали россиянам нужно занимать одно из первых четырех мест в группе.
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Гандбол. Чемпионат мира
Мужчины
Нант
(Франция)
Группа А
1-й тур
Россия - Япония - 39:29