Россия обыграла Японию в стартовом матче мужского чемпионата мира по гандболу

Матч группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужчин между сборными России и Японии завершился победой россиян. Итоговый счет матча - 39:29 в пользу сборной России.

Турнир проходит во Франции, Россия и Япония проводили свой матч в Нанте. Для соперников это был матч первого тура в группе А.

Напомним, что кроме сборных России и Японии в группе А выступают французы, норвежцы, поляки и бразильцы. 14 января подопечные Дмитрия Торгованова сыграют с норвежцами, 16 января – с поляками, 17 января – с французами, а 19 января – с бразильцами. Для продолжения борьбы за медали россиянам нужно занимать одно из первых четырех мест в группе.



«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Гандбол. Чемпионат мира

Мужчины

Нант (Франция)

Группа А

1-й тур

Россия - Япония - 39:29