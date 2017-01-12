Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что условия перехода полузащитника Александра Самедова в «Спартак» согласованы.

«Да, (трансфер Самедова) согласовали, но условия разглашать не будем», - цитирует Мещерякова ТАСС.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что 32-летний Самедов с большой долей вероятности поедет на первый зимний сбор «Спартака», который пройдет в Абу-Даби и начнется 18 января.

Напомним, хавбек уже выступал за красно-белых с 2001 по 2005 год.

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