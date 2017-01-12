«Ювентус» объявил о переходе Кальдары

Защитник Маттиа Кальдара перешел из «Аталанты» в «Ювентус». Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Сообщается, что «Аталанта» получит за игрока 15 миллионов евро. Контракт игрока будет действовать до 30 июня 2021 года. Кроме того, «Аталанта» может получить еще шесть миллионов евро в виде бонусов за показатели игрока.

Впрочем, также клубы договорились о бесплатной аренде игрока в «Аталанту» до 30 июня 2018 года. После этого он станет игроком «Ювентуса». Также оговорена возможность получения «Аталантой» еще до четырех миллионов евро за показатели футболиста.

В текущем сезоне 22-летний Маттиа Кальдара провел 12 матчей за «Аталанту» и забил три мяча.

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