Александр Тихонов: В сборной России некому принимать решение
Экс-президент
СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление
сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что
россиянки заняли 13-е место.
«Почитайте, многие историки задают вопрос: «В чем причина побед Александра Невского?» Он умел принимать молниеносные продуманные решения во всех битвах, потому был великим. Я тринадцать с половиной лет принимал решения единолично. Говорю это, поскольку все мои тренеры живы.
Они могли со мной не согласиться, но я принимал
решения. Сегодня принять решение некому, я уже не боюсь об этом сказать», - цитирует Тихонова «Р-Спорт».
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Эстафета. Женщины
4x6 км
1.
Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер)
1.09.53,0 (0+6)
2.
Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)
3.
Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) +
4,5 (0+1)
4.
Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) +
8,8 (0+3)
5.
Италия + 1.51,5 (0+6)
6.
Чехия + 1.51,7 (1+10) ....
13.
Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9
(2+11)