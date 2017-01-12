Александр Тихонов: В сборной России некому принимать решение

Экс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.

«Почитайте, многие историки задают вопрос: «В чем причина побед Александра Невского?» Он умел принимать молниеносные продуманные решения во всех битвах, потому был великим. Я тринадцать с половиной лет принимал решения единолично. Говорю это, поскольку все мои тренеры живы.

Они могли со мной не согласиться, но я принимал решения. Сегодня принять решение некому, я уже не боюсь об этом сказать», - цитирует Тихонова «Р-Спорт».

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Эстафета. Женщины

4x6 км

1. Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) 1.09.53,0 (0+6)

2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)

3. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) + 4,5 (0+1)

4. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) + 8,8 (0+3)

5. Италия + 1.51,5 (0+6)

6. Чехия + 1.51,7 (1+10) ....

13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9 (2+11)