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Лусиано Нарсинг: Мне 26 лет и это хороший возраст, чтобы проверить свои силы в АПЛ

Источник:  ФК «Суонси»Комментарии

Полузащитник «Суонси» Лусиано Нарсинг прокомментировал свой переход из ПСВ.

«Я разговаривал с Лероем (Лерой Фер — голландский полузащитник «Суонси», - прим. Ред.), прежде чем перейти в эту команду и он сказал мне, что это хороший клуб с фантастическими товарищами по команде. Это помогло мне принять решение.

Я следил за английской премьер-лигой на протяжении двух-трех лет, «Суонси» за это время показывал хороший футбол. Вот почему, когда этот клуб вышел на меня, я согласился перейти.

Мне сейчас 26 лет и это хороший возраст, чтобы проверить свои силы в чемпионате Англии. Я выиграл два титула в Голландии и теперь наступило прекрасное время, чтобы поиграть в Англии», - цитирует Нарсинга официальный сайт «Суонси».

Напомним, Лусиано перешел в стан «Лебедей» за 4,6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе ПСВ голландец сыграл 23 матча, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.



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