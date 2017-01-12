Нападающий «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на три матча

СДК КХЛ объявил о решении дисквалифицировать на три матча форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева за грубый прием в отношении игрока «Слована».

Во встрече регулярного чемпионата КХЛ с клубом из Братиславы (3:2 ОТ), прошедшей 11 января, Голышев с нарушением правил провел силовой прием против хоккеиста хозяев льда Вацлава Недороста. Чех получил серьезную травму, а Голышев был удален до конца игры.

Таким образом, Голышев пропустит игры команды с «Медвешчаком» (13 января), «Трактором» (17 января) и «Югрой» (19 января).







