Московское «Динамо» дома обыграло «Нефтехимик», Рылов сделал дубль
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Нефтехимиком»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Динамо».
В
составе победителей дубль сделал Яков Рылов. Еще по голу в активе Артема
Подшендялова и Лукаша Кашпара.
«Динамо»
набрало 86 очков и занимает пятое место на Западе. У «Нефтехимика» 66 очков и
девятое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Нефтехимик - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Рылов (Горовиков, Кокарев), 1:51 (1:0). Подшендялов (Кокарев, Вишневский), 3:54 (2:0). Рылов (Цветков, Фёдоров), 39:01 (3:0). Кашпар (Карсумс), 57:41 (4:0).
Место и дата
12 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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