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«Эвертон» отдал в аренду «Уотфорду» Клеверли

Источник:  ФК «Уотфорд»Комментарии

«Эвертон», купив у «Манчестер Юнайтеда» полузащитника Моргана Шнайдерлина, отдал в аренду «Уотфорду» хавбека Тома Клеверли.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя пункт о возможном выкупе 27-летнего англичанина.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах в составе «ирисок», в которых забил один мяч.

Портал transfermarkt.de оценил Клеверли в девять миллионов евро.

Напомним, «Уотфорд» после 20 матчей АПЛ расположился на 14-й строчке, имея в активе 22 очка.

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