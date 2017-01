«Эвертон» отдал в аренду «Уотфорду» Клеверли

«Эвертон», купив у «Манчестер Юнайтеда» полузащитника Моргана Шнайдерлина, отдал в аренду «Уотфорду» хавбека Тома Клеверли.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя пункт о возможном выкупе 27-летнего англичанина.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах в составе «ирисок», в которых забил один мяч.

#watfordfc confirms the signing of @Everton's Tom Cleverley on loan until the summer - with the option of a permanent move. More tomorrow. pic.twitter.com/bHw89uIL90