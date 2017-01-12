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Дмитрий Торгованов: Россия во втором тайме матча против Японии сделала много ошибок

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов поделился впечатлениями от матча предварительного раунда чемпионата мира-2017 против Японии (39:29).

- Японская команда играла агрессивно в защите, это достаточно сложно для всех команд. Во втором тайме мы сделали много ошибок, когда вели всего лишь один мяч. Итоговый результат не по игре, нам повезло, а вообще разница в счете могла быть другой, но мы смогли переломить ход матча. Первые матчи на чемпионате мира всегда содержат множество ошибок, но мы уже провели его, теперь пусть остальные сыграют с японцами, - приводит слова Торгованова ТАСС.

Россия  Япония. Как это было

Напомним, чемпионат мира проходит во Франции с 11 по 29 января. 

Кроме сборных России и Японии в группе А выступают французы, норвежцы, поляки и бразильцы. 14 января подопечные Дмитрия Торгованова сыграют с норвежцами, 16 января – с поляками, 17 января – с французами, а 19 января – с бразильцами. Для продолжения борьбы за медали россиянам нужно занимать одно из первых четырех мест в группе.



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