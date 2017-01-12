Главный тренер юношеской сборной Беларуси: На первый план вышло то, что не все футболисты могут играть «через не могу»

Главный тренер юношеской сборной Беларуси Роман Киренкин поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 против России (0:3).

- Сборная России заслуженно победила. Мы попытались оказать сопротивление, хотели на быстрых контратаках построить игру, минут 70 установку выполняли. В принципе, в первом тайме могли забить. Замены игру не усилили, были нарушения игровой дисциплины, будем разбираться. Остается разобрать ошибки и двигаться дальше.- На первый план вышло то, что не все футболисты могут играть «через не могу». Мы сделаем выводы, и, если игрок любит себя в футболе - нам с ним дальше не по пути.- Отбирать качественных форвардов и группу атаки становится все тяжелее. Молодежи сейчас свойственно немного другое: раньше были дворы, мы до ночи играли, а сейчас большинство отбывает тренировку - и до свидания. Может, наше поколение более профессиональное, - передает слова Галактионова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

В матче третьего тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 юношеская сборная России победила Беларусь со счетом 3:0. За нашу команду отличились Дмитрий Вебер, Станислав Лацевич (с пенальти) и Никита Мацхарашвили.

Напомним, Россия заняла первое место с девятью очками, со второй строчки в плей-офф вышла команда Латвии, имея в активе четыре очка, на третьей и четвертой позиции расположились сборные Индии и Беларуси с тремя и одним очком соответственно.

В четвертьфинальной встрече, которая пройдет 15 января и начнется в 19:00, подопечные Михаила Галактионова сыграют с Болгарией.

Мемориал Гранаткина. Результаты пятого игрового дня

