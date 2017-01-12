Жиров перешел в «Краснодар», но до конца сезона будет играть за «Анжи»
Защитник Александр Жиров подписал контракт с «Краснодаром».
До конца сезона футболист будет выступать за «Анжи».
Как сообщает официальный сайт «Анжи», Жиров подписал с ФК «Краснодар» контракт до 30 июня 2021 года. «Анжи» и «Краснодар» согласовали условия аренды
игрока, и до конца сезона-2016/2017 Александр будет выступать за махачкалинскую
команду.
В текущем сезоне 25-летний Александр Жиров провел 13 матчей
за «Томь». Сейчас он является свободным агентом.
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