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Жиров перешел в «Краснодар», но до конца сезона будет играть за «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Защитник Александр Жиров подписал контракт с «Краснодаром». До конца сезона футболист будет выступать за «Анжи».

Как сообщает официальный сайт «Анжи», Жиров подписал с ФК «Краснодар» контракт до 30 июня 2021 года. «Анжи» и «Краснодар» согласовали условия аренды игрока, и до конца сезона-2016/2017 Александр будет выступать за махачкалинскую команду.

В текущем сезоне 25-летний Александр Жиров провел 13 матчей за «Томь». Сейчас он является свободным агентом.

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