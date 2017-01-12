Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроков
Хоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев
не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ,
сообщает официальный сайт лиги.
Американец
пробудет в лазарете до 20 января, россиянин – до 10 февраля. В сезоне-16/17 на
счету форварда 10 (3+7) очков в 22 играх, защитник набрал 6 (0+6) очков в 40
встречах.
Также из «СКА-Невы»
в основную команду армейцев переведен голкипер Александр Скрынник, а в
фарм-клуб возвращены защитник Дмитрий Юдин и вратарь Евгений Иванников.
Напомним, СКА,
обеспечивший выход в плей-офф Кубка Гагарина, лидирует в турнирной таблице
Западной конференции со 112 очками после 48 матчей. В ВХЛ «СКА-Нева» после 38
встреч идет на втором месте, имея в активе 81 очко.
Ближайший матч
подопечные Олега Знарка проведут 13 января дома против «Кузни», команда Петра
Воробьева днем позже примут «Зауралье».