Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроков

Хоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Американец пробудет в лазарете до 20 января, россиянин – до 10 февраля. В сезоне-16/17 на счету форварда 10 (3+7) очков в 22 играх, защитник набрал 6 (0+6) очков в 40 встречах.

Также из «СКА-Невы» в основную команду армейцев переведен голкипер Александр Скрынник, а в фарм-клуб возвращены защитник Дмитрий Юдин и вратарь Евгений Иванников.

Напомним, СКА, обеспечивший выход в плей-офф Кубка Гагарина, лидирует в турнирной таблице Западной конференции со 112 очками после 48 матчей. В ВХЛ «СКА-Нева» после 38 встреч идет на втором месте, имея в активе 81 очко.

Ближайший матч подопечные Олега Знарка проведут 13 января дома против «Кузни», команда Петра Воробьева днем позже примут «Зауралье».