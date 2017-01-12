Анфиса Резцова: Была в шоке от того, что Сливко пригласили участвовать в эстафете
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала выступление женской сборной России на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.
«Если у мужчин есть из кого выбирать, пробовать, выставлять разные
составы, то у женщин не из кого. Я была в шоке от того, что Сливко просто
пригласили участвовать в эстафете: получается, что она такая же спортсменка, как
и все остальные.
Подчуфарова
- вроде бы финишер, но как может финишер три минуты проигрывать ходом? Очень
жесткие и глобальные выводы должны сделать тренеры, руководители команды: надо
спросить с них, что твориться с женщинами, поскольку два круга заехать - это ни
в какие рамки не лезет.
Слава
богу, что Виролайнен не дергают, потому что в характере Даши есть не очень сильная для
спортсмена черта - она все близко к сердцу воспринимает. То, что она бы могла
выступать вместо Сливко - это не лучший вариант на сегодняшний день», - цитирует Резцову ТАСС.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Эстафета. Женщины
4x6 км
1.
Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер)
1.09.53,0 (0+6)
2.
Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)
3.
Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) +
4,5 (0+1)
4.
Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) +
8,8 (0+3)
5.
Италия + 1.51,5 (0+6)
6.
Чехия + 1.51,7 (1+10) ....
13.
Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9
(2+11)