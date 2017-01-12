Анфиса Резцова: Была в шоке от того, что Сливко пригласили участвовать в эстафете

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала выступление женской сборной России на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.

«Если у мужчин есть из кого выбирать, пробовать, выставлять разные составы, то у женщин не из кого. Я была в шоке от того, что Сливко просто пригласили участвовать в эстафете: получается, что она такая же спортсменка, как и все остальные.



Подчуфарова - вроде бы финишер, но как может финишер три минуты проигрывать ходом? Очень жесткие и глобальные выводы должны сделать тренеры, руководители команды: надо спросить с них, что твориться с женщинами, поскольку два круга заехать - это ни в какие рамки не лезет.

Слава богу, что Виролайнен не дергают, потому что в характере Даши есть не очень сильная для спортсмена черта - она все близко к сердцу воспринимает. То, что она бы могла выступать вместо Сливко - это не лучший вариант на сегодняшний день», - цитирует Резцову ТАСС.

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Эстафета. Женщины

4x6 км

1. Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) 1.09.53,0 (0+6)

2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)

3. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) + 4,5 (0+1)

4. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) + 8,8 (0+3)

5. Италия + 1.51,5 (0+6)

6. Чехия + 1.51,7 (1+10) ....

13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9 (2+11)









