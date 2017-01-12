Андрей Назаров: Матч с «Динамо» лучше поскорее забыть, мы боремся за путевку в плей-офф
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал
поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:4.
- Хорошо подготовились к этому матчу, хотели в нем что-то показать, - заявил Андрей Назаров после сирены. – Но очень многое не получалось. Забить могли! Но мешала нервозность. В целом игру с «Динамо» надо поскорее разобрать и забыть. У нас впереди еще десять матчей, боремся за путевку в плей-офф.
Матч
Динамо - Нефтехимик - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Рылов (Горовиков, Кокарев), 1:51 (1:0). Подшендялов (Кокарев, Вишневский), 3:54 (2:0). Рылов (Цветков, Фёдоров), 39:01 (3:0). Кашпар (Карсумс), 57:41 (4:0).
Место и дата
12 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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