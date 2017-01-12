Андрей Назаров: Матч с «Динамо» лучше поскорее забыть, мы боремся за путевку в плей-офф

читайте также

Яков Рылов: Давно дома не играли, вот и торопились забивать Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.

Сергей Орешкин: Нас спасли два быстрых первых гола Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.

Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроков Хоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

КХЛ. «Салават Юлаев» уступил «Торпедо», «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» одержал победу в матче с «Ак Барсом» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Локомотива».

Непобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом году В январе бело-голубые одолели четырех соперников на Востоке. А вернувшись в Москву, продолжили победную серию разгромив «Нефтехимик» - 4:0.

Московское «Динамо» дома обыграло «Нефтехимик», Рылов сделал дубль Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Динамо».

Нападающий «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на три матча СДК КХЛ объявил о решении дисквалифицировать на три матча форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева за грубый прием в отношении игрока «Слована».

Петерис Скудра: Хорошо, что забили столько голов Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Захаркин: В матче с «Торпедо» мы получили по шапке Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Салават Юлаев» «Салават Юлаев» дома уступил «Торпедо» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Куньлунь» дома обыграл «Йокерит» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Йокеритом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Куньлуня».

Новокузнецкий «Металлург» потерял шансы на выход в плей-офф «Металлург» (Новокузнецк) досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. По набранным очкам команда на последнем месте в лиге.

«Адмирал» дома уступил рижскому «Динамо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Динамо».

«Амур» с минимальным счетом обыграл минское «Динамо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Амура».

Кирилл Капризов: Каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но я еще ничего не добился Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ. Напомним, на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.

Игорь Ларионов: Думаю, Самсонову по силам побороться за место во взрослой сборной Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Ильи Самсонова.

Валерий Брагин: В НХЛ нужно ехать готовым хоккеистом, пусть Капризов пока поиграет в КХЛ Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, что лидеру нашей сборной Кириллу Капризову не стоит торопиться с отъездом в НХЛ.

А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ! Нелепая ситуация в которой оказался шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк из-за своего декабрьского интервью дошла до абсурда.