Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив2 : 1Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев1 : 5Торпедо
Гандбол  Россия39 : 29Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Орешкин: Нас спасли два быстрых первых гола

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.

- Матч для нас получился очень тяжелым, - неожиданно заявил Сергей Орешкин после победы над нижнекамцами. – Мы прекрасно понимали, что «Нефтехимику» очень нужна победа… А нам сейчас тяжело было вытаскивать эмоции. Было много тактических ошибок. Но нас спасли первые два быстрых гола. А потом стали подыгрывать друг другу. Ну а так… Работали, старались. Всем спасибо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Яков Рылов: Давно дома не играли, вот и торопились забиватьЗащитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.Андрей Назаров: Матч с «Динамо» лучше поскорее забыть, мы боремся за путевку в плей-оффГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:4.Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроковХоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.КХЛ. «Салават Юлаев» уступил «Торпедо», «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Локомотив» одержал победу в матче с «Ак Барсом»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Локомотива».Непобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом годуНепобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом годуВ январе бело-голубые одолели четырех соперников на Востоке. А вернувшись в Москву, продолжили победную серию разгромив «Нефтехимик» - 4:0.Московское «Динамо» дома обыграло «Нефтехимик», Рылов сделал дубльМатч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Динамо».Нападающий «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на три матчаСДК КХЛ объявил о решении дисквалифицировать на три матча форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева за грубый прием в отношении игрока «Слована».Петерис Скудра: Хорошо, что забили столько головГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Игорь Захаркин: В матче с «Торпедо» мы получили по шапкеГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Салават Юлаев»«Салават Юлаев» дома уступил «Торпедо» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.«Куньлунь» дома обыграл «Йокерит»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Йокеритом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Куньлуня».Новокузнецкий «Металлург» потерял шансы на выход в плей-офф«Металлург» (Новокузнецк) досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. По набранным очкам команда на последнем месте в лиге.«Адмирал» дома уступил рижскому «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Динамо».«Амур» с минимальным счетом обыграл минское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Амура».Кирилл Капризов: Каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но я еще ничего не добилсяФорвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ. Напомним, на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.Игорь Ларионов: Думаю, Самсонову по силам побороться за место во взрослой сборнойДвукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Ильи Самсонова.Валерий Брагин: В НХЛ нужно ехать готовым хоккеистом, пусть Капризов пока поиграет в КХЛГлавный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, что лидеру нашей сборной Кириллу Капризову не стоит торопиться с отъездом в НХЛ.А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ!А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ!Нелепая ситуация в которой оказался шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк из-за своего декабрьского интервью дошла до абсурда.«Барыс» в гостях одолел «Медвешчак»Астанинский «Барыс» на выезде переиграл загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Главные новости
Футбол
Жиров перешел в «Краснодар», но до конца сезона будет играть за «Анжи»
Футбол
«Ювентус» объявил о переходе Кальдары
Футбол
Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова
Гандбол
Россия обыграла Японию в стартовом матче мужского чемпионата мира по гандболу
Баскетбол
УНИКС обыграл «Бамберг» в Евролиге
Ралли
Чемпион «Дакара» сбил мотогонщика на 10-м этапе ралли-рейда
Конькобежный спорт
Финал КМ по конькобежному спорту, перенесенный из Челябинска, пройдет в норвежском Ставангере
Футбол
Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Без комментариев
Футбол
Шнайдерлин перешел из «МЮ» в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Самедова
все новости
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Сергей Орешкин
Сергей Орешкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости