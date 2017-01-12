Сергей Орешкин: Нас спасли два быстрых первых гола
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.
- Матч для нас получился очень тяжелым, - неожиданно заявил Сергей Орешкин после победы над нижнекамцами. – Мы прекрасно понимали, что «Нефтехимику» очень нужна победа… А нам сейчас тяжело было вытаскивать эмоции. Было много тактических ошибок. Но нас спасли первые два быстрых гола. А потом стали подыгрывать друг другу. Ну а так… Работали, старались. Всем спасибо.
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