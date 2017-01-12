Яков Рылов: Давно дома не играли, вот и торопились забивать

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.

- Давно не играли дома, вот и хотелось здорово начать, порадовать своих болельщиков, - объяснил Яков Рылов два быстрых гола в ворота «Нефтехимика». – По-моему, это удалось. Забили два быстрых нужных голах.

- Вам, как защитнику, что приятнее – сыграть на «ноль» или дубль в чужие ворота?

- Вполне достаточно того, что мы просто победили. Это самое главное. Стараемся показывать игру, которая принесет нам успех и в плей-офф.