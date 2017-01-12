«Сельта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Сельтой» и «Валенсией»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.
В составе «Сельты» отличились Джузеппе Росси и Пионе Систо, у «Валенсии» гол в
активе Винисуса Араужо. Первый матч «Сельта» выиграла 4:1 и по сумме двух
матчей вышла в 1/4 финала.
Кубок Испании. 1/8 финала
Матч
Голы
Росси 61 (1:0). Араужо 63 (1:1). Систо 90 (2:1).
Состав
Сельта: Альварес, Гомес, Кастро, Кабрал, Ронкалья, Систо, Радойя, Лемос (Диоп Гуйе, 77), Эрнандес (Васс, 81), Росси (Диас М., 62), Сенье
Валенсия: Доменек, Канселу, Лато, Мангаля, Хименес (Сантос, 70), Медран, Картабия, Рафаэль Мир (Гайя, 65), Араужо, Солер (Парехо, 46), Баккали
Предупреждения:
нет - Мангаля, 60
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
12 января 21:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Первый матч – 4:1