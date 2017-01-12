«Сельта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Зинедин Зидан: «Севилья» захочет отыграться, но «Реал» к этому готов и будет бороться до конца

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями перед ответной встречей с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.