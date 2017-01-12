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«Сельта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Сельтой» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.

В составе «Сельты» отличились Джузеппе Росси и Пионе Систо, у «Валенсии» гол в активе Винисуса Араужо. Первый матч «Сельта» выиграла 4:1 и по сумме двух матчей вышла в 1/4 финала.

Кубок Испании. 1/8 финала

Матч

Сельта - Валенсия - 2:1 (0:0)

Голы

Росси 61 (1:0). Араужо 63 (1:1). Систо 90 (2:1).

Состав

Сельта: Альварес, Гомес, Кастро, Кабрал, Ронкалья, Систо, Радойя, Лемос (Диоп Гуйе, 77), Эрнандес (Васс, 81), Росси (Диас М., 62), Сенье

Валенсия: Доменек, Канселу, Лато, Мангаля, Хименес (Сантос, 70), Медран, Картабия, Рафаэль Мир (Гайя, 65), Араужо, Солер (Парехо, 46), Баккали

Предупреждения:

нет - Мангаля, 60

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

12 января 21:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Первый матч – 4:1

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