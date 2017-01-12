Иван Скобрев: Оценивать «физику» команды будем, когда ребята Кубок над головой поднимут

Тренер московского «Динамо» Иван Скобрев оценил свой вклад в успех бело-голубых после победы над «Нефтехимиком» - 4:0.

- У «Динамо» пять побед после Нового года, а причем тут я? Это ребята – молодцы, выполняют установку тренера, - заявил Иван Скобрев. – Моя задача – не мешать им. Ну и, может быть, показать то, что они не знали. Или делали не совсем правильно, помочь… В первую очередь – психологически. Потому что у нас и так одна из самых сильных команд. Отличный коллектив… Мне очень приятно быть его частью.

- Оцените физическое состояние игроков «Динамо» на сегодня.

- Оценка будет, когда ребята поднимут Кубок над головой. А сейчас просто идет работа. Очень тяжелая и кропотливая. Спасибо ребятам, что они ее выполняют.