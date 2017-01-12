Артем Подшендялов: Не считаю свой гол ключевым

Нападающий московского «Динамо» Артем Подшендялов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.

- Не скажу, что победа досталась нам легко, - заявил Артем Подшендялов после сирены. – Просто мы очень быстро сумели реализовать свое первое большинство. И потом забили сразу еще один гол, чуть ли не в следующей смене.

- Второй гол как раз на вашем счету. После него «Нефтехимик» решил сменить вратаря.

- Я не считаю его ключевым. Бывает, что молодые вратари просто не справляются с волнением. А вот следующего голкипера «Нефтехимика» мы потом долго не могли пробить. Так что тренерам нижнекамцев удалось встряхнуть команду. Но мы победу не упустили…