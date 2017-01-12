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Чжан Чжэндун стал самым дорогим китайским футболистом, «Хэбэй Чайна Форчун» заплатил за него 20 миллионов евро

Источник:  TransfermarktКомментарии

Китайский вингер Чжан Чжэндун перешел из «Бэйцзин Гоань» в «Хэбэй Чайна Форчун». Этот переход установил новый трансферный рекорд.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 20,44 миллиона евро. Это новый трансфреный рекорд. После этого перехода Чжан Чжэндун стал самым дорогим китайским футболистом в истории.

В минувшем сезоне 27-летний Чжан Чжэндун провел четыре матча за испанский «Райо Вальекано», после чего перешел в «Бэйцзин Гоань» и провел там 22 матча, в которых сделал две голевые передачи.

Чжэндун ранее также выступал за китайский Ляонин Хувин, португальские «Мафру», «Лейрию» и «Бейра-Мар», немецкий «Айнтрахт» из Брауншвейга.

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