Лаура Дальмайер: На последней стрельбе была настоящая битва
Немецкая
биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями после эстафеты на этапе
Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Напомним, что немки заняли
первое место.
«На последней стрельбе была настоящая
битва за победу, особенно после моей ошибки. Понимала, что могу
контролировать свой темп, я была все ближе и ближе. Мы очень
довольны нашим первым местом», - цитирует Дальмайер «Матч ТВ».
Напомним также, что сборная России заняла 13-е
место.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Эстафета. Женщины
4x6 км
1.
Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер)
1.09.53,0 (0+6)
2.
Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)
3.
Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) +
4,5 (0+1)
4.
Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) +
8,8 (0+3)
5.
Италия + 1.51,5 (0+6)
6.
Чехия + 1.51,7 (1+10) ....
13.
Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9
(2+11)