Александр Касперович: Результат эстафеты не устраивает, но мы решаем поставленные перед сборной задачи
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович
прокомментировал результаты женской команды на этапе Кубка мира в Рупольдинге
(Германия). Напомним, что российская сборная заняла 13-е место.
«Если взять место, то оно не устраивает никого, но мы решаем
поставленные перед сборной задачи. Первая - подготовиться к чемпионату мира,
вторая - смоделировать подготовку к Олимпийским играм в Южной Корее.
Мы находимся в поиске. Я не считаю, что у Сливко было неудачное выступление, я остался доволен тем, как она сработала. Ей достался очень быстрый этап, на котором стартовала Кайса Макарайнен. С ее скоростью было справиться сложно, она «захлебнулась» на первом подъеме. Но ничего страшного, это хороший урок.
Да, не получилось у Кайшевой. Мы с ней еще не общались. Но надо потихоньку ее обкатывать, пусть набирается соревновательной практики», - цитирует Касперовича ТАСС.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Эстафета. Женщины
4x6 км
1.
Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер)
1.09.53,0 (0+6)
2.
Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)
3.
Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) +
4,5 (0+1)
4.
Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) +
8,8 (0+3)
5.
Италия + 1.51,5 (0+6)
6.
Чехия + 1.51,7 (1+10) ....
13.
Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9
(2+11)