Александр Касперович: Результат эстафеты не устраивает, но мы решаем поставленные перед сборной задачи

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал результаты женской команды на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что российская сборная заняла 13-е место.

«Если взять место, то оно не устраивает никого, но мы решаем поставленные перед сборной задачи. Первая - подготовиться к чемпионату мира, вторая - смоделировать подготовку к Олимпийским играм в Южной Корее.

Мы находимся в поиске. Я не считаю, что у Сливко было неудачное выступление, я остался доволен тем, как она сработала. Ей достался очень быстрый этап, на котором стартовала Кайса Макарайнен. С ее скоростью было справиться сложно, она «захлебнулась» на первом подъеме. Но ничего страшного, это хороший урок.

Да, не получилось у Кайшевой. Мы с ней еще не общались. Но надо потихоньку ее обкатывать, пусть набирается соревновательной практики», - цитирует Касперовича ТАСС.

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Эстафета. Женщины

4x6 км

1. Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) 1.09.53,0 (0+6)

2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)

3. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) + 4,5 (0+1)

4. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) + 8,8 (0+3)

5. Италия + 1.51,5 (0+6)

6. Чехия + 1.51,7 (1+10) ....

13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9 (2+11)



