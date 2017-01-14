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День в истории. Виктору Вальдесу – 35 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

14 января свое 35-летие отмечает известный испанский вратарь Виктор Вальдес, ныне выступающий за английский «Мидлсбро».

Виктор Вальдес является рекордсменом среди вратарей по числу матчей за «Барселону». 

С 2000 по 2003 года Вальдес выступал за юношескую и молодежную сборную Испании, проведя в них более 20 матчей. Во взрослой команде он долгое время находился в тени более опытных вратарей - Сантьяго Канисареса, Андреаса Палопа, Пепе Рейны и Икера Касильяса.

Лишь в 2010 году Вальдес стал стабильно выступать за национальную команду. 3 июня провел первый матч за команду - в товарищеской игре испанцы обыграли Южную Корею (1:0), а Вальдес во втором тайме сменил Рейну.

В составе сборной Испании становился чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы-2012.

В составе «Барселоны» трижды выигрывал Лигу чемпионов (2005/2006, 2008/2009 и 2010/2011), шесть раз чемпионат Испании (2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013), дважды Кубок Испании (2008/2009, 2011/2012), Суперкубок УЕФА (2009, 2011) и клубный чемпионат мира (2009, 2011) и шесть раз Суперкубок Испании (2006, 2007, 2009, 2010, 2011 и 2013)

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