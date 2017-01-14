День в истории. Олегу Корнаухову – 42 года!
14 января исполняется 42 года бывшему защитнику московских
клубов «Торпедо» и ЦСКА Олегу Корнаухову, который ныне работает в ДЮСШ армейского
клуба.
Профессиональная карьера Олега Корнаухова началась в 1991 году в московской «Звезде», откуда уже
спустя год он перешел в «Торпедо». Позже выступал за другие российские клубы,
среди которых «Шинник», ЦСКА, «Торпедо-Металлург», «Кубань», «Терек»,
«Спортакадемклуб» и «Дмитров». Наибольших успехов добился с московским ЦСКА, в
составе которого дважды стал призером чемпионата России и выиграл Кубок страны
в сезоне-2001/02.
Всего в высшем российском дивизионе Олег Корнаухов
провел 247 матчей и забил 13 голов. В 1998 году защитник в первый и последний
раз вышел на поле в составе сборной России в товарищеском матче с бразильцами
(1:5). В этой игре Олег Корнаухов реализовал пенальти.
В 2010 году Олег Корнаухов работает тренером в
ДЮСШ ЦСКА.