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День в истории. Олегу Корнаухову – 42 года!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

14 января исполняется 42 года бывшему защитнику московских клубов «Торпедо» и ЦСКА Олегу Корнаухову, который ныне работает в ДЮСШ армейского клуба.

Профессиональная карьера Олега Корнаухова началась в 1991 году в московской «Звезде», откуда уже спустя год он перешел в «Торпедо». Позже выступал за другие российские клубы, среди которых «Шинник», ЦСКА, «Торпедо-Металлург», «Кубань», «Терек», «Спортакадемклуб» и «Дмитров». Наибольших успехов добился с московским ЦСКА, в составе которого дважды стал призером чемпионата России и выиграл Кубок страны в сезоне-2001/02.

Всего в высшем российском дивизионе Олег Корнаухов провел 247 матчей и забил 13 голов. В 1998 году защитник в первый и последний раз вышел на поле в составе сборной России в товарищеском матче с бразильцами (1:5). В этой игре Олег Корнаухов реализовал пенальти.

В 2010 году Олег Корнаухов работает тренером в ДЮСШ ЦСКА.

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