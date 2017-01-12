Ольга Зайцева: В следующей эстафете результаты сборной России будут лучше
Экс-биатлонистка женской сборной России Ольга Зайцева
прокомментировала результат команды в эстафете на этапе Кубка мира в
Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.
«Не стоит строго судить тот результат, которые
показали наши девушки. Я уверена, они все проанализируют и сделают нужные
выводы. На самом деле такие гонки проигрывать очень тяжело, ведь они прекрасно
понимают, что это смотрит вся страна. Я стараюсь мыслить позитивно всегда,
поэтому могу сказать, что не бывает хороших результатов без падений. Наши
девушки идут по лестнице только вверх. В следующей эстафете мы покажем лучший
результат.
Если говорить о стрельбе, то все эти промахи от ответственности. Они все хотят доказать, что достойны выступать за сборную. Можно просто сказать, что это не наш день и все. Встали не с той ноги», - цитирует Зайцеву «Спорт FM».
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Эстафета. Женщины
4x6 км
1.
Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер)
1.09.53,0 (0+6)
2.
Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)
3.
Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) +
4,5 (0+1)
4.
Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) +
8,8 (0+3)
5.
Италия + 1.51,5 (0+6)
6.
Чехия + 1.51,7 (1+10) ....
13.
Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9
(2+11)