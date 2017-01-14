День в истории. 14 января Валерию Харламову исполнилось бы 69 лет
14 января исполнилось бы 69 лет легендарному советскому хоккеисту Валерию Харламову.
Валерий Харламов - заслуженный мастер спорта, выступал на позиции нападающего.
Играл в ЦСКА (1967, 1968-1981) и «Звезду» из Чебаркуля.
Валерия Харламов - двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976); восьмикратный чемпион мира (1969–1971, 1973–1975, 1978, 1979); семикратный чемпион Европы (1969, 1970, 1973–1975, 1978, 1979).
За сборную СССР на Олимпиадах и чемпионатах мира Валерий Харламов провел 123 матча и забросил 89 шайб.
Валерий Харламов - одиннадцатикратный чемпион СССР (1968, 1970–1973, 1975, 1977–1981).
В чемпионатах СССР – 438 матчей, 293 гола.
7 ноября 2005 года Валерий Харламов был введен в Зал славы НХЛ.
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