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День в истории. 14 января Валерию Харламову исполнилось бы 69 лет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

14 января исполнилось бы 69 лет легендарному советскому хоккеисту Валерию Харламову.

Валерий Харламов - заслуженный мастер спорта, выступал на позиции нападающего.

Играл в ЦСКА (1967, 1968-1981) и «Звезду» из Чебаркуля.

Валерия Харламов - двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976); восьмикратный чемпион мира (1969–1971, 1973–1975, 1978, 1979); семикратный чемпион Европы (1969, 1970, 1973–1975, 1978, 1979).

За сборную СССР на Олимпиадах и чемпионатах мира Валерий Харламов провел 123 матча и забросил 89 шайб.

Валерий Харламов - одиннадцатикратный чемпион СССР (1968, 1970–1973, 1975, 1977–1981).

В чемпионатах СССР – 438 матчей, 293 гола.

7 ноября 2005 года Валерий Харламов был введен в Зал славы НХЛ.

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