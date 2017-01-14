«Лестер» - «Челси». Начало текстовой трансляции – 20:30 мск

В субботу в матче 21-го тура чемпионата Англии сыграют «Лестер» и лондонский «Челси».

Их матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг-Пауэр» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 20 туров у «Челси» было 49 очков. Он единолично лидировал в турнирной таблице АПЛ. У «Лестера» было 21 очко. Он шел 15-м.