«Лестер» - «Челси». Начало текстовой трансляции – 20:30 мск
В субботу в матче 21-го тура чемпионата Англии сыграют
«Лестер» и лондонский «Челси».
Их матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг-Пауэр» и
начнется в 20:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
После 20 туров у «Челси» было 49 очков. Он единолично лидировал в турнирной таблице АПЛ. У «Лестера» было 21 очко. Он шел 15-м.
Матч
Место и дата
14 января 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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