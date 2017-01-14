НХЛ. «Вашингтон» - «Чикаго», «Тампа-Бэй» - «Коламбус» и другие матчи

Кэри Прайс: У других игроков нет возможности попросить замену, поэтому я остался на льду вместе со всеми

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс подвел итоги крупного поражения от «Миннесоты» (1:7) и объяснил, почему не попросил замену по ходу игры.