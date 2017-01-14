НХЛ. «Вашингтон» - «Чикаго», «Тампа-Бэй» - «Коламбус» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
14 января
Матч
Вашингтон - Чикаго - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Бигл (Уинник, Уилсон), 6:04 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 6:17 (2:0). Коннолли (Бураковски), 17:49 (3:0). Уилсон (Эллер, Шмидт), 37:01 (4:0).
Место и дата
14 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Каролина - Баффало - 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)2-й период
Голы:
Каррье (О'Райлли Р.), 4:24 (0:1). Райан (Стаал, Скиннер), 21:48 (1:1). Скиннер (Фолк), 22:43 (2:1). МакГинн (Линдхольм), 26:51 (3:1). Джионта 31:49 (3:2).
Место и дата
14 января 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Тампа-Бэй - Коламбус - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Друэн (Филппула, Палат), 16:18 (1:0).
Место и дата
14 января 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Аризона - Виннипег - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
14 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Калгари - Нью-Джерси - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
14 января 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция