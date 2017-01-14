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НХЛ. «Вашингтон» - «Чикаго», «Тампа-Бэй» - «Коламбус» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

14 января

Матч

Вашингтон - Чикаго - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Бигл (Уинник, Уилсон), 6:04 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 6:17 (2:0). Коннолли (Бураковски), 17:49 (3:0). Уилсон (Эллер, Шмидт), 37:01 (4:0).

Место и дата

14 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Рейнджерс - Торонто - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Нюландер (Ханвик, Кадри), 4:49 (0:1). ван Римсдайк (Бозак, Марнер), 17:28 (0:2). Крейдер (Зукарелло, Макдона), 29:05 (1:2). Браун (Гардинер, Мэттьюз), 34:27 (1:3).

Место и дата

14 января 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Баффало - 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Каррье (О'Райлли Р.), 4:24 (0:1). Райан (Стаал, Скиннер), 21:48 (1:1). Скиннер (Фолк), 22:43 (2:1). МакГинн (Линдхольм), 26:51 (3:1). Джионта 31:49 (3:2).

Место и дата

14 января 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Коламбус - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Друэн (Филппула, Палат), 16:18 (1:0).

Место и дата

14 января 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Айлендерс - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Чимера (Бьювилье), 2:22 (0:1). Таварес (Бэйли, Лэдди), 3:48 (0:2). Трочек (Яндл, Ягр), 9:55 (1:2). Лэдди 36:06 (1:3).

Место и дата

14 января 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Виннипег - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

14 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Нью-Джерси - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

14 января 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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