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Экипаж Николаева выиграл десятый этап «Дакара» и вышел в лидеры общего зачета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экипаж Эдуарда Николаева, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер» первенствовал на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Спецучасток протяженностью 449 километров Николаев преодолел за 5 часов 33 минуты 6 секунд.

Второе и третье места заняли также другие экипажи «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым (отставание - 7 минут 1 секунда) и Айратом Мардеевым (+7.41) соответственно.

В лидеры генеральной классификации «Дакара» вышел Николаев - 23:27.12. Вторым идет экипаж Сотникова (+5.15), третьим - голландца Жерара де Роя из «Ивеко» (+24.17).

В зачете внедорожников на десятом этапе победил титулованный француз Себастьян Леб («Пежо», 4:54.28), вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники и партнеры по команде Сириль Депрэ (+2.33) и Стефан Петрансель (+6.45). В общем зачете лидирует Леб (25:04.33), вторым идет Петрансель (+8.23), третьим - Депрэ (+19.50).

Среди мотоциклистов на прошедшем этапе россиянин Александр Иванютин («Хускварна») занял 45-е место, отстав от победителя этапа испанца Хоана Барреды Борта («Хонда») на 2 часа 17 минут 59 секунд. В генеральной классификации лидирует британец Сэм Сандерленд (КТМ).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.


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