Виталий Норицын: Никакой паники нет, девчонки молодые, первый блин комом

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал неудачу команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Никакой паники нет, девчонки молодые, первый блин комом. Думаю, еще раз попробуем если не такую расстановку, то такой состав, - заявил Норицын.

Напомним, женская сборная России по биатлону заняла 13-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Это худший результат команды с 1993 года.

В 1993 году стала 17-й в эстафете. 13-е место – худшее для женской команды России с декабря 1993 года, когда и был установлен антирекорд. Напомним, что сегодня за сборную России сегодня выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Выиграла эстафету сборная Германии.

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Эстафета. Женщины

4x6 км

1. Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) 1.09.53,0 (0+6)

2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)

3. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) + 4,5 (0+1)

4. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) + 8,8 (0+3)

5. Италия + 1.51,5 (0+6)

6. Чехия + 1.51,7 (1+10) ....