Габулов и К.Комбаров стали игроками «Арсенала»
Состав тульского «Арсенала» пополнили голкипер Владимир Габулов и защитник Кирилл Комбаров.
33-летний Габулов после завершения
срока действия контракта с московским «Динамо» пропустил осеннюю часть чемпионата России. Ранее он выступал за
владикавказскую «Аланию», махачкалинский «Анжи», «Кубань» и ЦСКА.
На счету вратаря 213 матчей в чемпионате страны, 10 игр за сборную России.
Кирилл Комбаров ранее играл за столичные «Динамо», «Спартак» и «Торпедо». Нынешний сезон крайний защитник начинал в составе «Томи», за которую успел провести 14 матчей, получив две желтые карточки.
Контракты Габулова и Комбарова с «Арсеналом» рассчитаны на полтора года.
Тульская команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.
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