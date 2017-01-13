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Габулов и К.Комбаров стали игроками «Арсенала»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Состав тульского «Арсенала» пополнили голкипер Владимир Габулов и защитник Кирилл Комбаров. 

33-летний Габулов после завершения срока действия контракта с московским «Динамо» пропустил осеннюю часть чемпионата России. Ранее он выступал за владикавказскую «Аланию», махачкалинский «Анжи», «Кубань» и ЦСКА.

На счету вратаря 213 матчей в чемпионате страны, 10 игр за сборную России.

Кирилл Комбаров ранее играл за столичные «Динамо», «Спартак» и «Торпедо». Нынешний сезон крайний защитник начинал в составе «Томи», за которую успел провести 14 матчей, получив две желтые карточки.

Контракты Габулова и Комбарова с «Арсеналом» рассчитаны на полтора года.

Тульская команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

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