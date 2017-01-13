Карякин стал лучшим на десятом этапе «Дакара» в классе квадроциклов
Россиянин Сергей Карякин выиграл 10-й этап ралли-марафона «Дакар» в классе квадроциклов.
«Дакар». Квадроциклы. 10-й этап
1. Сергей Карякин (Yamaha) 6:52:43
2. Игнасио Касале (Yamaha) +10:46
3. Сантьяго Хансен (Honda) +1:26:26
4. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +1:29:08
5. Рафал Соник (Yamaha) +1:32:27
Генеральная классификация
1. Сергей Карякин (Yamaha) 34:38:33
2. Игнасио Касале (Yamaha) +21:05
3. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +3:34:21
4. Сантьяго Хансен (Honda) +5:09:12
5. Рафал Соник (Yamaha) +5:13:25
Напомним, что ралли «Дакар-2017»
будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и
Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу
имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.