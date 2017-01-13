Карякин стал лучшим на десятом этапе «Дакара» в классе квадроциклов

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Чемпион «Дакара» сбил мотогонщика на 10-м этапе ралли-рейда Французский автогонщик, участник «Дакара» в классе внедорожников Стефан Петерансель на десятом этапе ралли марафона столкнулся с словенским мотогонщиком Симоном Марчичем, сообщает пресс-служба «Дакара».

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