«Реал» сыграл вничью с «Севильей» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Мадридский «Реал» стал последним четвертьфиналистом Кубка Испании по футболу.

В ответном матче 1/8 финала подопечные Зинедина Зидана на выезде добились ничьей с «Севильей» (3:3).



В стартовом составе королевского клуба не оказалось Кейлора Наваса, Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и ряда других лидеров «Реала». Главный тренер команды решил поберечь ведущих игроков после домашней победы над андалусийцами со счетом 3:0.

На 78-й минуте сегодняшней встрече Висенте Иборра сделал счет 3:1 в пользу «Севильи». Напряженной концовки гостям помог избежать капитан Серхио Рамос, реализовавший пенальти. Карим Бензема отличился уже в добавленное арбитром время.



Напомним, в четвертьфинал Кубка Испании-2016/17 ранее вышли «Эйбар», «Сельта», «Атлетико», «Алавес», «Алькоркон», «Реал Сосьедад» и «Барселона».



