Магдалена Нойнер: Неправильно, если сейчас в Кубке мира участвуют биатлонисты, причастные к манипуляциям с допингом

12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер прокомментировала ход расследования IBU в отношении российских биатлонистов.

- Если подозрения подтвердятся, россиян следует наказать.

Надеюсь, Международный союз биатлонистов действительно выступает против допинга, он должен быть последовательным в своих действиях.

Я задумываюсь над тем, что может случиться, если спортсмен принимал что-то запрещенное перед какой-либо гонкой. Это просто неправильно, если сейчас на Кубке мира выступают биатлонисты, причастные к манипуляциям, – заявила Нойнер.

Магдалена Нойнер завершила карьеру в 2012 году. Она выиграла две золотые медали Олимпийских игр-2010 в Ванкувере, три Больших хрустальных глобуса и 12 раз становилась чемпионкой мира.

Напомним, что в конце декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.