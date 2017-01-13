Сергей Карякин: Не надо демонизировать Карлсена и делать из него плохого человека

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не считает, что чемпион мира Магнус Карлсен достоин упреков в неспортивном поведении.

- Не надо демонизировать Карлсена и делать из него плохого человека. Он очень много побеждал по ходу карьеры, и ему тяжело даются неудачи. Амбиции не позволяют норвежцу справиться с эмоциями. Не вижу ничего предосудительного.

Наоборот, только возросла. Меня узнают везде, куда бы я ни зашел: в книжный магазин, супермаркет, ресторан. Везде люди просят автограф и сфотографироваться. Для меня это приятная неожиданность, - рассказал Карякин.

Напомним, Сергей Карякин уступил Магнусу Карлсену на тай-брейке матча за мировую шахматную корону, который состоялся в Нью-Йорке.

После этого Карякин сумел обойти норвежца на чемпионате мира по блицу. Магнус покинул зал до окончания церемонии награждения.

