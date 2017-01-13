Александр Касперович: Состояние у Бабикова нормальное. Он готов к спринту

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил, что Антон Бабиков готов выйти на старт спринтерской гонки в немецком Рупольдинге.

- Состояние у Бабикова нормальное, никаких проблем мы не видим. Была очень сложная гонка, но ничего страшного в этом нет. В четверг Антон провел немного иную работу, классикой. Покатались, поработали. В принципе, он готов, но посмотрим, какое у него будет состояние в день гонки. Пока жалоб нет, он готов стартовать в спринте, - заявил Касперович.

Напомним, в среду Антон Бабиков не смог удержать преимущество сборной России перед командой Норвегии на четвертом этапе эстафетной гонки. Его обошел на финишной прямой Эмиль Хегле Свендсен.

Мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка мира начнется сегодня в 16:45 по Москве.

