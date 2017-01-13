Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дэниэл Джейкобс: У меня нет причины бояться Головкина, мы оба умеем бить сильно

Источник:  Boxing News 24Комментарии

Американский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.

- Предстоящая встреча нисколько не пугает меня. У меня нет причины бояться Головкина. Мы оба умеем бить по-настоящему сильно. Пусть победит лучший. Думаю, у меня очень хорошие шансы на успех, - заявил Джейкобс.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF, принадлежащие Геннадию, состоится 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Боксер из Казахстана выиграл все 36 своих поединков на профессиональном ринге (33 - досрочно). В активе Джейкобса - 32 победы, а единственное поражение ему нанес россиянин Дмитрий Пирог в 2010 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии ForbesЖурнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнутьсяАмериканский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка с Геннадием Головкиным.Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуЛебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуСамые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.Абель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехАбель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехИзвестный тренер Абель Санчес рассказал о работе с Геннадием Головкиным и поделился мыслями о причинах падения интереса к боксу.Амир Хан: Альварес победит и Головкина, и Чавеса-младшегоЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан считает мексиканца Сауля Альвареса фаворитом в возможных боях с Геннадием Головкиным и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мираКовалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира«Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.Хулио Сезар Чавес-младший: Если Альварес не будет драться со мной, готов выйти против ГоловкинаМексиканский боец Хулио Сезар Чавес-младший бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-ЙоркеПоединок чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина против американца Дэниэла Джейкобса состоится 18 марта на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.Бой Головкин – Джейкобс выставлен на торгиВсемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о том, что бой чемпиона мира по трем версиям Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом выставлен на промоутерские торги.Геннадий Головкин: Не стоит спорить с судейскими оценками боя Лебедев – ГассиевЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин высказался о поединке между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.Головкин консультировал и настраивал Гассиева перед боем с ЛебедевымЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, IBF и WBO Геннадий Головкин принял участие в подготовке Мурата Гассиева к поединку с Денисом Лебедевым за чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе.«Шугар» Рэй Леонард: Мэйвезер может вернуться на ринг ради боев с Головкиным и МакгрегоромЛегендарный американский боксер «Шугар» Рэй Леонард не будет удивлен, если Флойд Мэйвезер-младший возобновит спортивную карьеру.Фредди Роуч: Думаю, Головкин может сменить весовую категорию ради боя с КовалевымИзвестный американский тренер Фредди Роуч рассказал о перспективе поединка россиянина Сергея Ковалева и казахстанца Геннадия Головкина. Он допустил, что Головкин ради этого может сменить весовую категорию.Геннадий Головкин: Переговоры о бое с Джейкобсом продолжаются, хотел бы сразиться с ним в КазахстанеЧемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о том, как продвигаются переговоры об организации его боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом.Василий Ломаченко: Ковалев против Головкина? Не знаю, кто победит, и не думаю, что такой бой возможенДвукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко будет болеть за чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева в его поединке с Андре Уордом.Абель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или ДжексонАбель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или ДжексонИзвестный тренер Абель Санчес рассказал о сроках ближайшего боя Геннадия Головкина и раскрыл причины расставания с Сергеем Ковалевым.Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоБоб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоПромоутер Боб Арум рассказал о предстоящем поединке 37-летнего Мэнни Пакьяо с 27-летним американцем Джесси Варгасом.Оскар де ла Хойя: Сейчас Головкин избегает боя с АльваресомГлава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя выразил сомнение в том, что поединок его подопечного Сауля Альвареса с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным состоится в 2017 году.Фредди Роуч: Промоутеры Альвареса боятся выпускать его на ГоловкинаФредди Роуч: Промоутеры Альвареса боятся выпускать его на ГоловкинаФредди Роуч, тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Джесси Варгасом.Бой Головкин – Джейкобс состоится в 2017 годуБой между чемпионом мира по трем версиям в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет в 2017 году.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» играет с «Ванкувером», «Оттава» - «Питтсбург» и другие матчи
Бокс
Дэниэл Джейкобс: У меня нет причины бояться Головкина, мы оба умеем бить сильно
Футбол
«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сразится с «Ювентусом»
Биатлон
Александр Касперович: Состояние у Бабикова нормальное. Он готов к спринту
Шахматы
Сергей Карякин: Не надо демонизировать Карлсена и делать из него плохого человека
Биатлон
Магдалена Нойнер: Неправильно, если сейчас в Кубке мира участвуют биатлонисты, причастные к манипуляциям с допингом
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Севильей» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
Ралли
Карякин стал лучшим на десятом этапе «Дакара» в классе квадроциклов
Футбол
Габулов и К.Комбаров стали игроками «Арсенала»
Биатлон
Виталий Норицын: Никакой паники нет, девчонки молодые, первый блин комом
все новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Дэниел Джейкобс
Дэниел Джейкобсвсе новости