Дэниэл Джейкобс: У меня нет причины бояться Головкина, мы оба умеем бить сильно

Американский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.

- Предстоящая встреча нисколько не пугает меня. У меня нет причины бояться Головкина. Мы оба умеем бить по-настоящему сильно. Пусть победит лучший. Думаю, у меня очень хорошие шансы на успех, - заявил Джейкобс.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF, принадлежащие Геннадию, состоится 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Боксер из Казахстана выиграл все 36 своих поединков на профессиональном ринге (33 - досрочно). В активе Джейкобса - 32 победы, а единственное поражение ему нанес россиянин Дмитрий Пирог в 2010 году.