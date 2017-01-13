День в истории. Сегодня исполняется 20 лет Коннору Макдэвиду

Сегодня юбилей отмечает один из самых ярких молодых хоккеистов современности Коннор Макдэвид.

Коннор Макдэвид родился 13 янврая 1997 года в городе Ричмонд Хилл (канадская провинция Онтарио).

Уже в детские годы талант центрфорварда был отмечен многими тренерами. Коннор получил множество индивидуальных наград, еще учась в школе.

В сезоне-2014/15, играя за клуб OHL «Эри Оттерз», он набрал 120 очков в 47 матчах. После этого хоккеист был ожидаемо выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ под первым номером.

Выступая за сборную Канады, Макдэвид стал чемпионом среди юношей (U-18) в 2013 году, среди молодежи (U-20) в 2015, и, наконец, среди взрослых в 2016 году. Этот турнир проходил в Москве и Санкт-Петербурге. Коннор забросил победную шайбу в ворота команды Финляндии в финале.

На Кубке мира-2016 из-за возрастных ограничений Макдэвид был заявлен за сборную молодых звезд Северной Америки.

В данный момент Коннор возглавляет список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2016/17. Он набрал 48 очков (14+34). Капитан «Нефтяников» на три балла опережает Сидни Кросби и Патрика Кейна.







