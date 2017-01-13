Зинедин Зидан: Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Серхио Рамоса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выступил в поддержку капитана команды Серхио Рамоса после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».

- Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Рамоса. Ему, конечно, было неприятно слышать эти выкрики, ведь он раньше играл за «Севилью». Он родился в Андалусии и всегда говорил о Севилье только хорошее. Празднуя свой гол, Серхио не сделал ничего плохого.

Матч получился очень сложным для нас. «Севилья» здорово играла и заслуживала победы. И все же нам удалось вырвать ничью и выйти в следующий раунд.



Соперник доставил нам много хлопот и доставит еще в ближайшее воскресенье. Мы будем играть перед теми же болельщиками, - заявил Зидан.

В ответном матче 1/8 финала подопечные Зинедина Зидана на выезде добились ничьей в матче с «Севильей» (3:3).



В стартовом составе королевского клуба не оказалось Кейлора Наваса, Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и ряда других лидеров «Реала». Главный тренер команды решил поберечь ведущих игроков после домашней победы над андалусийцами со счетом 3:0.

На 78-й минуте сегодняшней встрече Висенте Иборра сделал счет 3:1 в пользу «Севильи». Напряженной концовки гостям помог избежать капитан Серхио Рамос, реализовавший пенальти. Карим Бензема отличился уже в добавленное арбитром время.



Напомним, в четвертьфинал Кубка Испании-2016/17 ранее вышли «Эйбар», «Сельта», «Атлетико», «Алавес», «Алькоркон», «Реал Сосьедад» и «Барселона».

Серхио Рамос играл за «Севилью» в 2002 - 2005 годах.