Зинедин Зидан: Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Серхио Рамоса
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выступил в поддержку капитана команды Серхио Рамоса после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».
- Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Рамоса. Ему, конечно, было неприятно слышать эти выкрики, ведь он раньше играл за «Севилью». Он родился в Андалусии и всегда говорил о Севилье только хорошее. Празднуя свой гол, Серхио не сделал ничего плохого.
Матч получился очень сложным для нас. «Севилья» здорово играла и заслуживала победы. И все же нам удалось вырвать ничью и выйти в следующий раунд.
Соперник доставил нам много хлопот и доставит еще в ближайшее воскресенье. Мы будем играть перед теми же болельщиками, - заявил Зидан.
В ответном матче 1/8 финала подопечные Зинедина Зидана на выезде добились ничьей в матче с «Севильей» (3:3).
В стартовом составе королевского клуба не оказалось Кейлора Наваса, Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и ряда других лидеров «Реала». Главный тренер команды решил поберечь ведущих игроков после домашней победы над андалусийцами со счетом 3:0.
На 78-й минуте сегодняшней встрече Висенте Иборра сделал счет 3:1 в
пользу «Севильи». Напряженной концовки гостям помог избежать капитан
Серхио Рамос, реализовавший пенальти. Карим Бензема отличился уже в
добавленное арбитром время.
Напомним, в четвертьфинал Кубка Испании-2016/17 ранее вышли «Эйбар», «Сельта», «Атлетико», «Алавес», «Алькоркон», «Реал Сосьедад» и «Барселона».
Серхио Рамос играл за «Севилью» в 2002 - 2005 годах.
Матч
Голы
Данило 10 (1:0 - автогол). Асенсио 50 (1:1). Йоветич 54 (2:1). Иборра 78 (3:1). Рамос 82 (3:2 - пен.). Бензема 90 (3:3).
Состав
Севилья: Сорья Солес, Эскудеро, Ленгле, Рами, Меркадо (Витоло, 66), Краневиттер, Сарабиа, Корреа (Йоветич, 45), Иборра, Бен Йеддер, Вьетто (Насри, 56)
Реал: Касилья, Рамос, Данило, Начо, Марсело, Васкес (Карвахаль, 65), Кроос, Асенсио, Каземиро, Мората (Бензема, 77), Мариано (Ковачич, 58)
Предупреждения:
Меркадо, 7; Иборра, 63; Йоветич, 73 - Васкес, 14; Ковачич, 64; Касилья, 72; Каземиро, 85; Марсело, 88
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 января 23:15, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция