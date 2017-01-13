Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Серхио Рамоса

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выступил в поддержку капитана команды Серхио Рамоса после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».

- Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Рамоса. Ему, конечно, было неприятно слышать эти выкрики, ведь он раньше играл за «Севилью». Он родился в Андалусии и всегда говорил о Севилье только хорошее. Празднуя свой гол, Серхио не сделал ничего плохого.

Матч получился очень сложным для нас. «Севилья» здорово играла и заслуживала победы. И все же нам удалось вырвать ничью и выйти в следующий раунд.

Соперник доставил нам много хлопот и доставит еще в ближайшее воскресенье. Мы будем играть перед теми же болельщиками, - заявил Зидан.

В ответном матче 1/8 финала подопечные Зинедина Зидана на выезде добились ничьей в матче с «Севильей» (3:3).

В стартовом составе королевского клуба не оказалось Кейлора Наваса, Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и ряда других лидеров «Реала». Главный тренер команды решил поберечь ведущих игроков после домашней победы над андалусийцами со счетом 3:0.

На 78-й минуте сегодняшней встрече Висенте Иборра сделал счет 3:1 в пользу «Севильи». Напряженной концовки гостям помог избежать капитан Серхио Рамос, реализовавший пенальти. Карим Бензема отличился уже в добавленное арбитром время.

Напомним, в четвертьфинал Кубка Испании-2016/17 ранее вышли «Эйбар», «Сельта», «Атлетико», «Алавес», «Алькоркон», «Реал Сосьедад» и «Барселона».

Серхио Рамос играл за «Севилью» в 2002 - 2005 годах.

Матч

Севилья - Реал - 3:3 (1:0)

Голы

Данило 10 (1:0 - автогол). Асенсио 50 (1:1). Йоветич 54 (2:1). Иборра 78 (3:1). Рамос 82 (3:2 - пен.). Бензема 90 (3:3).

Состав

Севилья: Сорья Солес, Эскудеро, Ленгле, Рами, Меркадо (Витоло, 66), Краневиттер, Сарабиа, Корреа (Йоветич, 45), Иборра, Бен Йеддер, Вьетто (Насри, 56)

Реал: Касилья, Рамос, Данило, Начо, Марсело, Васкес (Карвахаль, 65), Кроос, Асенсио, Каземиро, Мората (Бензема, 77), Мариано (Ковачич, 58)

Предупреждения:

Меркадо, 7; Иборра, 63; Йоветич, 73 - Васкес, 14; Ковачич, 64; Касилья, 72; Каземиро, 85; Марсело, 88

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 января 23:15, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал» сыграл вничью с «Севильей» и вышел в четвертьфинал Кубка ИспанииМадридский «Реал» стал последним четвертьфиналистом Кубка Испании по футболу.Наставник «Севильи» подтвердил интерес к защитнику «Ливерпуля» СахоГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к защитнику «Ливерпуля» Мамаду Сахо.Игорь Беланов: Роналду по праву стал лучшим футболистом 2016 годаБывший форвард киевского «Динамо», обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заслужил звание лучшего игрока 2016 года.Модрич в пятый раз признан лучшим игроком ХорватииПолузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лучшим хорватским футболистом по итогам 2016 года. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».Зидан вызвал на матч с «Севильей» своего сына, Модрич и Пепе пропустят игруТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые примут участие в ответном матче с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Короля.Роналду не сыграет с «Севильей» в Кубке ИспанииНападающий «Реала» Криштиану Роналду пропустит ответную встречу 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи».Зинедин Зидан: «Реал» не ставит задачу выиграть все турнирыЗинедин Зидан: «Реал» не ставит задачу выиграть все турнирыГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии ответной встречи с «Севильей».Криштиану Роналду: Когда Месси выигрывал «Золотой мяч», я его поздравлял, а он не приехалФорвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что аргентинец Лионель Месси не поздравил его с завоеванием титула лучшего игрока мира по версии ФИФА.Зинедин Зидан: «Севилья» захочет отыграться, но «Реал» к этому готов и будет бороться до концаГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями перед ответной встречей с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.«Реал» готов предложить «Ювентусу» за Дибалу 105 млн евроНападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Реале», сообщает sport.es.«Реал» продлит контракт с Карвахалем в ближайшее времяЗащитник «Реала» Даниэль Карвахаль близок к продлению контракта с клубом. В настоящее время переговоры находятся в завершающей стадии.Пепе может уехать в Китай летомЗащитник «Реала» Пепе покинет клуб после окончания сезона, сообщает AS.Модрич в пятый раз признан футболистом года в ХорватииПолузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом Хорватии в 2016 году.Хамес отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 миллионов евро в годПолузащитник «Реала» Хамес Родригес в конце прошлого года получил предложение от китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает AS.«Севилья» арендовала Йоветича у «Интера»Нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич до конца сезона на правах аренды перешел в «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.От Облака до Бэйла. Сборная года лучше, чем у ФИФАОт Облака до Бэйла. Сборная года лучше, чем у ФИФА«Советский спорт» представляет свою версию команды года и объясняет почему выбор пал на того или иного футболиста.Мартин Эдегор: Не жалею о своем решении покинуть «Реал», с нетерпением жду дебюта за «Херенвен»Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор прокомментировал свой переход в голландский «Херенвен» на правах аренды.Счастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примерыСчастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примеры«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.Криштиану Роналду: Награда досталась лучшему, а им являюсь яНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, получивший награду лучшему футболисту года по версии ФИФА, считает, что достоин этого приза.Роналду выбрал лучшим игроком 2016 года БэйлаНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выбрал своего одноклубника валлийца Гарета Бейла лучшим футболистом 2016 года в опросе ФИФА, сообщает официальный сайт организации.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» играет с «Ванкувером», «Оттава» - «Питтсбург» и другие матчи
Теннис
Кузнецов сыграет с Нисикори в первом круге Australian Open, Джокович сразится с Вердаско
Футбол
Кришито планирует продлить контракт с «Зенитом»
Футбол
Зинедин Зидан: Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Серхио Рамоса
Хоккей
День в истории. Сегодня исполняется 20 лет Коннору Макдэвиду
Бокс
Дэниэл Джейкобс: У меня нет причины бояться Головкина, мы оба умеем бить сильно
Футбол
«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сразится с «Ювентусом»
Биатлон
Александр Касперович: Состояние у Бабикова нормальное. Он готов к спринту
Шахматы
Сергей Карякин: Не надо демонизировать Карлсена и делать из него плохого человека
Биатлон
Магдалена Нойнер: Неправильно, если сейчас в Кубке мира участвуют биатлонисты, причастные к манипуляциям с допингом
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости