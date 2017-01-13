Кришито планирует продлить контракт с «Зенитом»

Итальянский защитник Доменико Кришито может подписать новый контракт с «Зенитом».

- У Кришито в «Зените» все хорошо. Есть взаимный интерес в том, чтобы продолжить сотрудничество. Думаю, его контракт будет продлен, - заявил агент игрока Андреа Д’Амико.

Действующее соглашение 30-летнего игрока с российским клубом рассчитано до 30 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Кришито заинтересован французский «Марсель».

Доменико играет за «Зенит» с 2011 года. В составе команды он дважды становился чемпионом России.

