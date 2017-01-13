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Кузнецов сыграет с Нисикори в первом круге Australian Open, Джокович сразится с Вердаско

Источник:  Australian OpenКомментарии

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австраии в мужском и женском одиночных разрядах.

Действующий чемпион Новак Джокович начнет защиту титула матчем с испанцем Фернандо Вердаско. Первая ракетка мира Энди Маррэй сразится с украинским теннисистом Ильей Марченко.

Россия на турнире будет представлена шестью спортсменами. Константин Кравчук встретится с Джоном Иснером из США, Андрей Кузнецов — с японцем Кеи Нисикори, Карен Хачанов — с французом Адрианом Маннарино, а Михаил Южный — с киприотом Маркосом Багдатисом.

Соперники Дмитрия Турсунова и Даниила Медведева определятся по итогам квалификации.

Лидер рейтинга WTA Анжелик Кербер сыграет в первом круге с украинкой Лесей Цуренко, а Серена Уильямс - с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Отметим, что в первом круге состоится и очная дуэль россиянок: Светлане Кузнецовой будет противостоять Екатерина Александрова.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» стартует в ближайший понедельник.

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