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День в истории. Николаю Хабибулину - 44!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Николаю Хабибулину - 44!

Сегодня исполняется 44 года бывшему вратарю сборной России по хоккею, олимпийскому чемпиону Николаю Хабибулину.

Николай Хабибулин родился 13 января 1973 года в Екатеринбурге (Свердловске).

Начинал карьеру в местном «Автомобилисте» (1989 - 1991), затем стал игроком ЦСКА. На Олимпиаде-1992 в Альбервилле стал чемпионом в составе сборной СНГ. Однако на этом турнире Николай не провел ни одного матча (был третьим вратарем). Примечательно, что золотая олимпийская медаль была вручена Хабибулину только 10 лет спустя во время Игр в Солт-Лейк-Сити, где он завоевал бронзу.

Среди всех вратарей из республик бывшего СССР в регулярных чемпионатах НХЛ Хабибулин провел наибольшее количество матчей — 799. За океаном он играл за «Виннипег», «Финикс», «Чикаго», «Эдмонтон», а в составе «Тампы» первым из российских вратарей стал обладателем Кубка Стэнли. 

Николай Хабибулин завершил карьеру игрока в 2014 году.


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