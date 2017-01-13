Уорд призвал Мэйвезера не становиться очередным критиком

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд ответил Флойду Мэйвезеру-младшему, который ранее предложил ему сменить тренера.

- Флойд, я не проглочу эту наживку, но скажу следующее. Сколько еще людей ты собираешься раскритиковать? Ты находишься в том положении, когда можешь улучшать бокс и людей в нем, а не рвать их. Особенно молодое поколение. Будь частью решения, а не частью проблемы. Не становись очередным «Критиком», с которыми ты сам боролся всю карьеру. Особенно в сторону тех, кто проходит через то же самое, что и ты. Все это делает заголовки в прессе, но выглядит не очень хорошо, брат. Нам нужно с умом подбирать слова, потому что люди слушают, - заявил Уорд.

Ранее Флойд Мэйвезера подверг критике работу многолетнего наставника Андре Верджилла Хантера.

Напомним, в ноябре Уорд, посланный россиянином в нокдаун, победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у спортсмена из РФ чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения.