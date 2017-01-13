«Питтсбург» уступил «Оттаве», Малкин отдал голевой пас
Хоккеисты «Питтсбурга» на своем льду уступили «Оттаве» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Действующий обладатели Кубка Стэнли проиграли второй матч кряду после завершения серии из пяти побед подряд.
В составе «Сенаторов» голами отметились Бобби Райан, Майк Хоффман, Том Пайятт и Марк Стоун. Единственная шайба «Питтсбурга» на счету Конора Шири, ему ассистировал Евгений Малкин.
Голкипер «Оттавы» Майк Кондон отразил 29 бросков по своим воротам из 30.
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