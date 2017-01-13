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«Миннесота» разгромила «Монреаль» со счетом 7:1

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Монреаля» потерпели сокрушительное поражение от «Миннесоты» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Заброшенными шайбами в составе «Дикарей» отметились Кристиан Фолин, Эрик Стаал, Джордан Шредер, Джейсон Цукер и Райан Сутер. А швейцарский форвард Нино Нидеррайтер оформил дубль.

За 9 секунд до финальной сирены центрфорвард «Монреаля» Томаш Плеканец реализовал численное преимущество, не позволив голкиперу хозяев Девану Дубнику сделать шестой в сезоне «сухарь».

«Канадиенс» идут третьими в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Миннесота» - вторая на Западе. При этом, по потерянным очкам команда Брюса Будро опережает «Чикаго».

Матч

Миннесота - Монреаль - 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Голы:

Фолин (Стаал, Бродин), 2:34 (1:0). Стаал (Койл, Дамба), 26:35 (2:0). Шрёдер (Сутер, Спарджон), 27:14 (3:0). Нидеррайтер (Койву, Дамба), 37:58 (4:0). Цукер (Гранлунд, Спарджон), 43:31 (5:0). Сутер (Стаал, Дамба), 46:06 (6:0). Нидеррайтер (Поминвилль, Хаула), 54:26 (7:0). Плеканец (Барберо, Андригетто), 59:51 (7:1).

Место и дата

13 января 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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