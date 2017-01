«Миннесота» разгромила «Монреаль» со счетом 7:1

Хоккеисты «Монреаля» потерпели сокрушительное поражение от «Миннесоты» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Заброшенными шайбами в составе «Дикарей» отметились Кристиан Фолин, Эрик Стаал, Джордан Шредер, Джейсон Цукер и Райан Сутер. А швейцарский форвард Нино Нидеррайтер оформил дубль.

The offence was on point for the @mnwild tonight. #MTLvsMIN pic.twitter.com/ZsxR5dIVlB