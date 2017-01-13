«Лейкерс» проиграли «Сан-Антонио», Мозгов не набрал ни одного очка

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» были разгромлены «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (92:134).

Выиграв первую четверть с разницей «+12», подопечные Грегга Поповича затем доминировали на протяжении всей встречи.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сперс» Кавай Леонард (31 очко). 22 очка, 9 подборов и 6 результативных передач - в активе испанского центрового «Сан-Антонио» Поу Газоля.

Его визави Тимофей Мозгов провел один из самых неудачных матчей в сезоне. Россиянин провел на площадке чуть более 10 минут. За это время он «смазал» все 4 броска с игры и отметился лишь 4 подборами.